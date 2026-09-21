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Грозовые дожди и до +23: прогноз погоды в Харькове на 22 сентября

Погода 20:09   21.09.2026
Елена Нагорная
Грозовые дожди и до +23: прогноз погоды в Харькове на 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать 14–16 градусов, днем – 18–20, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем – 18–23.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

На 22 сентября ранее объявили штормовое предупреждение: по Харькову и области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый.

«Погода в Украине меняется, набирает все больше осенних смыслов, дожди начинают смелеть, становится ниже температура воздуха, растут грибы… Прохладная погода продержится в Украине до конца недели, однако уже с пятницы и субботы ожидается повышение температуры воздуха до комфортной», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», погода в сентябре в Харьковской области оказалась неожиданно теплой. Температура второй декады месяца была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 20:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 22 сентября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза.".