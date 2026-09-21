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Погода в сентябре: на Харьковщине продолжалось лето — метеорологи

Актуально 17:36   21.09.2026
Татьяна Литвина
Погода в сентябре: на Харьковщине продолжалось лето — метеорологи

Погода в сентябре в Харьковской области оказалась неожиданно теплой. Температура второй декады месяца была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето.

Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По данным центра, дожди прошли на большей части области и почти полностью ликвидировали засуху.

«Влагообеспечение почвы значительно улучшилось и было на уровне оптимальных и достаточных значений, одновременно в южной и юго-западной частях области продолжался дефицит осадков, продолжала удерживаться почвенная засуха», — говорят метеорологи.

«В течение второй декады сентября агрометеорологические условия для завершения вегетации и сбора поздних сельскохозяйственных культур кукурузы и подсолнечника, а также подготовки площадей, предназначенных под посевы озимых культур, были в целом удовлетворительными», — добавили в Гидрометеорологическом центре.

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Напомним, в августе метеорологи зафиксировали на Харьковщине жару выше нормы и дефицит дождей. Средняя температура воздуха в августе превысила климатическую норму на 1–1,5 градуса и составила 21,1–22,4, что вместе с острым дефицитом осадков привело к полному высыханию метрового слоя почвы.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 17:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погода в сентябре в Харьковской области оказалась неожиданно теплой. Температура второй декады месяца была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето.".