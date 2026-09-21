Новости Харькова — главное 21 сентября: как прошла ночь

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07:20

Что летело ночью на Харьковщину

Ночь в Харькове и области прошла относительно спокойно. В 02:27 Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БпЛА, которые летели на юго-запад области. Опасность возникла для Слобожанского, Балаклеи и Златополя.

Новая группа беспилотников появилась на юге Харьковщины в 02:58. А в 03:13 мэр Лозовой Сергей Зеленский написал, что громада находиться под массированным обстрелом. Других деталей он не сообщил.

Уже под утро несколько БпЛА зафиксировали мониторинговые ТГ-каналы на севере Харьковщины. Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:20 в городе – без тревог и новых угроз.