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Новости Харькова — главное 21 сентября: как прошла ночь

Общество 07:19   21.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 21 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Что летело ночью на Харьковщину

Ночь в Харькове и области прошла относительно спокойно. В 02:27 Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БпЛА, которые летели на юго-запад области. Опасность возникла для Слобожанского, Балаклеи и Златополя.

Новая группа беспилотников появилась на юге Харьковщины в 02:58. А в 03:13 мэр Лозовой Сергей Зеленский написал, что громада находиться под массированным обстрелом. Других деталей он не сообщил.

Уже под утро несколько БпЛА зафиксировали мониторинговые ТГ-каналы на севере Харьковщины. Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:20 в городе – без тревог и новых угроз.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".