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Завтра троллейбусы №3 будут курсировать по-другому в Харькове

Транспорт 15:35   20.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Завтра троллейбусы №3 будут курсировать по-другому в Харькове Фото: ХГС

Завтра, 21 сентября, троллейбусы №3 без достаточного запаса автономного хода не будут курсировать с 9:00 до 14:00 по пр. Байрона, от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий, пишут в пресс-службе мэрии.

Изменения в движении связано с тем, что коммунальщики будут обрезать аварийные деревья.

В это время троллейбус №3 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Петра Григоренко – ул. Каденюка – бул. Богдана Хмельницкого – разворотный круг «Бул. Богдана Хмельницкого» – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;

в обратном направлении: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – пр. Петра Григоренко – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 15:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 21 сентября, троллейбусы №3 без достаточного запаса автономного хода не будут курсировать по пр. Байрона, от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий".