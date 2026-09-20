Освобождена «критическая точка»: второй сезон операции «Вивальди» завершен

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий подвел итоги второй части операции «Вивальди», которую проводят в Донецкой области. Он констатировал: украинские военные уже освободили 125 квадратных километров на Лиманском направлении, ликвидированы более трех тысяч российских солдат.

Билецкий отметил, что во время второго этапа контрнаступления ВСУ выбили врага из Шандриголово и Дерилово, также под контроль Украины удалось вернуть поселок Дробышево.

«Причем следует отметить, что Шандриголово является критической точкой как для наших войск, так и для противника.

Силы Третьего армейского корпуса каждый день снижают наступательный потенциал трех российских армий. Первой танковой, 20-й, 25-й общевойсковой армии РФ. Во время второго этапа уничтожены более 800 военнослужащих противника», – сказал Билецкий.

Потери украинских военных пытаются минимизировать – для этого применяют больше современного вооружения и роботизированных комплексов. При чем, акцентировал Билецкий, некоторые решения являются уникальными – такого ранее в войнах еще не использовали.

«Третий армейский корпус первым в мире приступил к десантированию наземных роботизированных комплексов. Наши тяжелые бомберы доставляют НРК «Камикадзе» больше чем на десять километров в тыл противника. Критически важную роль для успеха операции сыграли ракетно-артиллерийские и дроновые удары по командным пунктам, логистике, переправам, резервам противника. Важную роль в успехе сделки сыграли подразделения ПВО и РЭБ, которые смогли эффективно подавить БпЛА противника в небе. Поэтому у противника не было возможности вовремя выявить наши штурмовые группы и раскрыть замысел операции», – объяснил командир.

Вторая часть операции закончена, однако сама «Вивальди» продолжается. Поэтому Билецкий посоветовал следить за дальнейшими новостями.

20 сентября аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий в Украине. По их данным, СОУ деоккупировали сразу два населенных пункта на Лиманском направлении – это села Шандриголово и Дерилово Краматорского района Донецкой области. Успешное контрнаступление продолжается в десяти километрах от границы Харьковской области.

Напомним, 15 сентября СОУ официально подтвердили контрнаступление на Лиманском направлении. После многочисленных сообщений военных аналитиков и осинтеров ясность в ситуацию внес командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Он заявил, что защитники на севере Донецкой области проводят операцию «Вивальди». Она продолжается «в режиме максимальной информационной тишины». Билецкий подтвердил, что украинские подразделения зачистили от очагов российской инфильтрации территорию в 75 кв. км, еще десять – деоккупировали. Освобождение села Среднее генерал назвал лишь подготовительным этапом к дальнейшим действиям. Он намекнул, что у Вивальди было четыре сезона. И это – только первый из них.