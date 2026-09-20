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Два населенных пункта вернулись под контроль Украины – DeepState

Украина 10:17   20.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Два населенных пункта вернулись под контроль Украины – DeepState Фото: Генштаб ВСУ

Утром 20 сентября аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий в Украине. По их данным, СОУ деоккупировали сразу два населенных пункта на Лиманском направлении. Успешное контрнаступление продолжается в десяти километрах от границы Харьковской области. 

Так, оккупантов выбили из села Шандриголово Краматорского района Донецкой области.

СОУ продвинулись на Лиманском направлении

Также украинские защитники ввернули под контроль село Дерилово Краматорского района.

СОУ продвинулись на Лиманском направлении

Напомним, 15 сентября СОУ официально подтвердили контрнаступление на Лиманском направлении. После многочисленных сообщений военных аналитиков и осинтеров ясность в ситуацию внес командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Он заявил, что защитники на севере Донецкой области проводят операцию «Вивальди». Она продолжается «в режиме максимальной информационной тишины». Билецкий подтвердил, что украинские подразделения зачистили от очагов российской инфильтрации территорию в 75 кв. км, еще десять – деоккупировали. Освобождение села Среднее генерал назвал лишь подготовительным этапом к дальнейшим действиям. Он намекнул, что у Вивальди было четыре сезона. И это – только первый из них.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 10:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 сентября аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий в Украине.".