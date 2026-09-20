Два населенных пункта вернулись под контроль Украины – DeepState

Утром 20 сентября аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий в Украине. По их данным, СОУ деоккупировали сразу два населенных пункта на Лиманском направлении. Успешное контрнаступление продолжается в десяти километрах от границы Харьковской области.

Так, оккупантов выбили из села Шандриголово Краматорского района Донецкой области.

Также украинские защитники ввернули под контроль село Дерилово Краматорского района.

Напомним, 15 сентября СОУ официально подтвердили контрнаступление на Лиманском направлении. После многочисленных сообщений военных аналитиков и осинтеров ясность в ситуацию внес командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Он заявил, что защитники на севере Донецкой области проводят операцию «Вивальди». Она продолжается «в режиме максимальной информационной тишины». Билецкий подтвердил, что украинские подразделения зачистили от очагов российской инфильтрации территорию в 75 кв. км, еще десять – деоккупировали. Освобождение села Среднее генерал назвал лишь подготовительным этапом к дальнейшим действиям. Он намекнул, что у Вивальди было четыре сезона. И это – только первый из них.