ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально

Командир 3-го Армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий подтвердил, что ВСУ начали наступление на севере Донецкой области. Речь идет о Лиманском направлении – там, по его данным, украинские военные проводят операцию «Вивальди». Он отметил, что она продолжается «в режиме максимальной информационной тишины». Однако после того, как в информпространстве появились данные об освобождении населенного пункта Среднее – Билецкий все же рассказал некоторые подробности.

«В режиме информационной тишины подразделения ликвидировали очаги инфильтрации противника и зачистили 75 километров. Еще 10 километров — деоккупировано. Сокрушительный удар нанесен по боеспособности 20-й и 25-й армий России», – отметили в АК.

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По словам Билецкого, украинские военные ликвидировали инфильтрацию врага в районах Новоселовки, Яровой, Коровьего Яра и Александровки. И лишь подготовительным этапом к дальнейшим действиям ВСУ стало освобождение Среднего.

Также уже известно и о предварительных потерях россиян: это около 1500 военных и больше 12 тысяч беспилотников.

«Одновременно подразделения беспилотных систем перерезали логистические маршруты противника. В результате ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины — в Воронежскую область: был свернут трубопровод и вынесены склады», – добавили в корпусе.

Билецкий попросил следить за официальными новостями и не сообщать преждевременно об успехах СОУ. В конце обращения он пообещал: «Хорошие новости будут».

Тем временем аналитики проекта DeepState подтверждают освобождение села Среднее в Донецкой области. От него до границы с Харьковщиной около девяти километров.

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