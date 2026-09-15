Live
  • Вт 15.09.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.62
  • EUR 51.52

ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально

Украина 10:44   15.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально

Командир 3-го Армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий подтвердил, что ВСУ начали наступление на севере Донецкой области. Речь идет о Лиманском направлении – там, по его данным, украинские военные проводят операцию «Вивальди». Он отметил, что она продолжается «в режиме максимальной информационной тишины». Однако после того, как в информпространстве появились данные об освобождении населенного пункта Среднее – Билецкий все же рассказал некоторые подробности.

«В режиме информационной тишины подразделения ликвидировали очаги инфильтрации противника и зачистили 75 километров. Еще 10 километров — деоккупировано. Сокрушительный удар нанесен по боеспособности 20-й и 25-й армий России», – отметили в АК.

По словам Билецкого, украинские военные ликвидировали инфильтрацию врага в районах Новоселовки, Яровой, Коровьего Яра и Александровки. И лишь подготовительным этапом к дальнейшим действиям ВСУ стало освобождение Среднего.

Также уже известно и о предварительных потерях россиян: это около 1500 военных и больше 12 тысяч беспилотников.

«Одновременно подразделения беспилотных систем перерезали логистические маршруты противника. В результате ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины — в Воронежскую область: был свернут трубопровод и вынесены склады», – добавили в корпусе.

Билецкий попросил следить за официальными новостями и не сообщать преждевременно об успехах СОУ. В конце обращения он пообещал: «Хорошие новости будут».

Тем временем аналитики проекта DeepState подтверждают освобождение села Среднее в Донецкой области. От него до границы с Харьковщиной около девяти километров.

Читайте также: За сутки по Харьковщине ударило 230 беспилотников

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
15.09.2026, 06:00
«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
13.09.2026, 15:35
Новости Харькова — главное 15 сентября: как прошла ночь, бои в регионе
Новости Харькова — главное 15 сентября: как прошла ночь, бои в регионе
15.09.2026, 08:16
В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали
В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали
14.09.2026, 20:53
Грозы, дожди, похолодание: какой будет погода в Харькове и области 15 сентября
Грозы, дожди, похолодание: какой будет погода в Харькове и области 15 сентября
14.09.2026, 19:35
ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально
ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально
15.09.2026, 10:44

Новости по теме:

15.09.2026
В Генштабе рассказали, где на Харьковщине было напряженнее
15.09.2026
Ракеты долетели до Таганрога, в Сызрани пожар на НПЗ: детали атаки
14.09.2026
Девять атак россиян отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине
12.09.2026
«Российская шизофрения». Что на самом деле происходит в районе Волчанска – ВСУ
12.09.2026
Наступление отменяется? Что стало недостижимой целью для РФ на Харьковщине 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 10:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 3-го Армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий подтвердил, что ВСУ начали наступление на севере Донецкой области.".