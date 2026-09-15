Ракеты долетели до Таганрога, в Сызрани пожар на НПЗ: детали атаки

Волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко рассказал об атаках ВСУ на крупный НПЗ в Самарской области. Также, по его информации, ракеты долетели до научно-технического комплекса в Таганроге, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты. Там же поврежден склад Ozon.

Стерненко сообщил, что СОУ ударили по Сырзранскому НПЗ в Самарской области. Ежегодно завод может перерабатывать до почти девяти миллионов тонн нефти.

«В Таганроге ракеты ударили по авиационному научно-техническому комплексу им. Бериева, где оккупанты ремонтируют и модернизируют военные самолеты. Также губернатор заявил о повреждении состава Ozon», – передает Стерненко.

Видео: Exilenova+

Помимо этого, «странные взрывы» раздавались на заводе АО «Себряковцемент».

Видео: Exilenova+