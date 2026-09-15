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Ракеты долетели до Таганрога, в Сызрани пожар на НПЗ: детали атаки

Мир 07:44   15.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ракеты долетели до Таганрога, в Сызрани пожар на НПЗ: детали атаки Фото: Exilenova+

Волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко рассказал об атаках ВСУ на крупный НПЗ в Самарской области. Также, по его информации, ракеты долетели до научно-технического комплекса в Таганроге, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты. Там же поврежден склад Ozon.

Стерненко сообщил, что СОУ ударили по Сырзранскому НПЗ в Самарской области. Ежегодно завод может перерабатывать до почти девяти миллионов тонн нефти.

Атака БпЛА в РФ 15 сентября
Фото: Exilenova+

«В Таганроге ракеты ударили по авиационному научно-техническому комплексу им. Бериева, где оккупанты ремонтируют и модернизируют военные самолеты. Также губернатор заявил о повреждении состава Ozon», – передает Стерненко.

Видео: Exilenova+

Помимо этого, «странные взрывы» раздавались на заводе АО «Себряковцемент».

Видео: Exilenova+

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 07:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко рассказал об атаках ВСУ на крупный НПЗ в Самарской области.".