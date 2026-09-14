«Тревог может быть много»: какие направления под угрозой 14 сентября — ВС ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона предупредил, что сегодня, 14 сентября, по стране может быть много тревог, так как РФ, вероятно, будет атаковать с нескольких направлений.

«Сохраняется угроза для северных областей. Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока, большое количество БпЛА есть у врага для того, чтобы выпустить их в направлении нашего государства. В частности, это БпЛА с двигателями внутреннего сгорания — нереактивные. В последнее время враг активизировал именно этот тип ударных средств, и под атакой оказались и западные территории страны. Впрочем, защитники неба делают все возможное, чтобы снизить до минимума попадание. Это близкие результаты до 90%. Но, к сожалению, 10% они есть. То, что мы видим, что «прилетает» по логистическим маршрутам, железной дороге, другим объектам — такое есть, потому что огромное количество дронов было запущено в несколько волн», — отметил Игнат.

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Он также объяснил, почему в последнее время оккупанты для атак используют не реактивные, а бензиновые БпЛА. Говорит: враг всегда планирует неожиданную операцию, чтобы застать врасплох украинскую ПВО, поэтому использует разные типы боеприпасов.

По его словам, в конце августа противник массово применил именно реактивные дроны, пытаясь забрасывать ими Киев и Киевскую область. Он предположил, что армия РФ использовала большие запасы реактивных дронов именно в августе, поэтому сейчас запустил несколько волн обычных «Шахедов», атакуя, прежде всего, западные регионы — реактивные дроны, вероятно, не имеют возможности лететь на такое большое расстояние.

«Ожидается, что эти атаки могут быть продолжены в течение дня. Находиться в укрытиях нужно, даже если дрон не реактивный. Все равно в несколько волн могут постепенно поступать и тревог может быть много», — подчеркнул спикер ВС ВСУ.