Пункт пропуска на границе с Молдовой не работает из-за атаки БпЛА

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что на данный момент временно остановлена работа пункта пропуска «Староказачье» в Одесской области. Международный пропускной пункт авто, который граничит с Молдовой, россияне обстреляли беспилотниками.

«В результате атаки дроны попали по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, возникли пожары», – рассказали в ГПСУ.

Известно, что среди гражданских, которые находились вблизи пункта, есть погибшие и пострадавшие.

«Оформление граждан и транспортных средств на этом направлении границы временно остановлено. О ситуации проинформирована смежная сторона», – добавили пограничники.