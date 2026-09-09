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Пункт пропуска на границе с Молдовой не работает из-за атаки БпЛА

Происшествия 07:42   09.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пункт пропуска на границе с Молдовой не работает из-за атаки БпЛА

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что на данный момент временно остановлена работа пункта пропуска «Староказачье» в Одесской области. Международный пропускной пункт авто, который граничит с Молдовой, россияне обстреляли беспилотниками.

«В результате атаки дроны попали по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, возникли пожары», – рассказали в ГПСУ.

Известно, что среди гражданских, которые находились вблизи пункта, есть погибшие и пострадавшие.

«Оформление граждан и транспортных средств на этом направлении границы временно остановлено. О ситуации проинформирована смежная сторона», – добавили пограничники.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 07:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что на данный момент временно остановлена работа пункта пропуска «Староказачье» в Одесской области.".