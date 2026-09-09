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Пункт пропуску на кордоні з Молдовою не працює через атаку БпЛА

Події 07:42   09.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою не працює через атаку БпЛА

У пресслужбі Державної прикордонної служби України повідомили, що наразі тимчасово зупинена робота пункту пропуску “Старокозаче” в Одеській області. Міжнародний пропускний пункт авто, що межує із Молдовою, росіяни обстріляли безпілотниками.

“Вночі росія атакувала ударними БпЛА міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі”, – розповіли у ДПСУ.

Відомо, що серед цивільних, які були поблизу пункту, є загиблі та постраждалі.

Наразі оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону“, – додали прикордонники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 07:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі Державної прикордонної служби України повідомили, що наразі тимчасово зупинена робота пункту пропуску “Старокозаче” в Одеській області.".