Пункт пропуску на кордоні з Молдовою не працює через атаку БпЛА

У пресслужбі Державної прикордонної служби України повідомили, що наразі тимчасово зупинена робота пункту пропуску “Старокозаче” в Одеській області. Міжнародний пропускний пункт авто, що межує із Молдовою, росіяни обстріляли безпілотниками.

“Вночі росія атакувала ударними БпЛА міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі”, – розповіли у ДПСУ.

Відомо, що серед цивільних, які були поблизу пункту, є загиблі та постраждалі.

“Наразі оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону“, – додали прикордонники.