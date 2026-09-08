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Троє постраждалих – росіяни атакували селище на Харківщині (фото)

Події 22:21   08.09.2026
Оксана Якушко
Троє постраждалих – росіяни атакували селище на Харківщині (фото)

Увечері 8 вересня росіяни атакували БпЛА селище Золочів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару 64-річний чоловік отримав вибухові поранення, 39 та 75-річні жінки зазнали гострої реакції на стрес. Всім надають медичну допомогу», – розповів очільник ХОВА.

Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та три приватні будинки.

Наразі у Золочеві усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 8 вересня росіяни протягом дня атакували три АЗС у Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 22:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 8 вересня росіяни атакували БпЛА селище Золочів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".