Троє постраждалих – росіяни атакували селище на Харківщині (фото)

Увечері 8 вересня росіяни атакували БпЛА селище Золочів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару 64-річний чоловік отримав вибухові поранення, 39 та 75-річні жінки зазнали гострої реакції на стрес. Всім надають медичну допомогу», – розповів очільник ХОВА.

Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та три приватні будинки.

Наразі у Золочеві усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 8 вересня росіяни протягом дня атакували три АЗС у Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, повідомляє Харківська обласна прокуратура.