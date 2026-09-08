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Реактивний “італмас”, FPV та “молния” вдарили по Харкову – Гладких (відео)

Записано 16:15   08.09.2026
Оксана Горун
Реактивний “італмас”, FPV та “молния” вдарили по Харкову – Гладких (відео) Скриншот

Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в етері нацмарафону розповів про удари, яких завдала РФ по Харкову з початку доби.

Сьогодні ворог вночі атакував БпЛА типу “Молния” багатоквартирний будинок. Зазнав поранення чоловік, це мешканець квартири, йому надається вся медична допомога. Це сталося близько 12-ї години ночі. Уже сьогодні двічі ворог завдавав ударів по місту Харкову, по Новобаварському та Немишлянському районах. У першому випадку це був реактивний «італмас», він влучив по АЗС. Там, на щастя, в нас без постраждалих. І друге – це був FPV-дрон на радіоканалі, який влучив біля багатоквартирного будинку. Там уже комунальні служби Харківської міськради усувають наслідки цього обстрілу, тому працюємо в такому посиленому режимі”, – повідомив Гладких.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він наголосив, що до цього в Харкові було деяке затишшя. Проте розслаблятися не варто.

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“Ворог підступний, тому повинні бути готові 24/7 реагувати на всі надзвичайні ситуації по місту“, – наголосив директор департаменту НС.

Нагадаємо, вночі 8 вересня  російська армія масовано атакувала Київ – ракетами та дронами. Мер столиці Віталій Кличко  повідомив  про трьох загиблих унаслідок цих ударів. Також повітряну тривогу червоного рівня в Києві оголошували 8 вересня вдень, працювала ППО. Відомо про удар по складах у Шевченківському районі столиці, там гасять пожежу.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в етері нацмарафону розповів про удари, яких завдала РФ по Харкову з початку доби".