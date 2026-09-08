Реактивний “італмас”, FPV та “молния” вдарили по Харкову – Гладких (відео)

Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в етері нацмарафону розповів про удари, яких завдала РФ по Харкову з початку доби.

“Сьогодні ворог вночі атакував БпЛА типу “Молния” багатоквартирний будинок. Зазнав поранення чоловік, це мешканець квартири, йому надається вся медична допомога. Це сталося близько 12-ї години ночі. Уже сьогодні двічі ворог завдавав ударів по місту Харкову, по Новобаварському та Немишлянському районах. У першому випадку це був реактивний «італмас», він влучив по АЗС. Там, на щастя, в нас без постраждалих. І друге – це був FPV-дрон на радіоканалі, який влучив біля багатоквартирного будинку. Там уже комунальні служби Харківської міськради усувають наслідки цього обстрілу, тому працюємо в такому посиленому режимі”, – повідомив Гладких.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він наголосив, що до цього в Харкові було деяке затишшя. Проте розслаблятися не варто.

“Ворог підступний, тому повинні бути готові 24/7 реагувати на всі надзвичайні ситуації по місту“, – наголосив директор департаменту НС.

Нагадаємо, вночі 8 вересня російська армія масовано атакувала Київ – ракетами та дронами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трьох загиблих унаслідок цих ударів. Також повітряну тривогу червоного рівня в Києві оголошували 8 вересня вдень, працювала ППО. Відомо про удар по складах у Шевченківському районі столиці, там гасять пожежу.