РФ атакувала БпЛА пасажирський потяг: близко сотні людей врятувала евакуація

Вранці 8 вересня РФ вдарила безпілотниками по потягу “Київ – Суми”, в якому перебували 90 пасажирів. Вони, а також співробітники “Укрзалізниці” не постраждали завдяки повідомленням про небезпеку та своєчасну евакуацію.

Потяг потрапив під удари у Сумському районі. Ще до атаки співробітники отримали дані моніторингової команди про можливий обстріл і вивели людей із вагонів.

Після ударів на місці виникла пожежа, її ліквідували співробітники облуправління ДСНС.

“Одночасно було організовано евакуацію пасажирів. Для перевезення людей залучили два автобуси ДСНС та ще два автобуси органів місцевої влади. Загалом спільними зусиллями вдалося евакуювати 90 пасажирів. На місці також працювали офіцери-рятувальники громад, які долучилися до організації евакуації, координації дій та допомоги людям“, – додали рятувальники.