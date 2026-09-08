Live

РФ атакувала БпЛА пасажирський потяг: близко сотні людей врятувала евакуація

Події 10:04   08.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ атакувала БпЛА пасажирський потяг: близко сотні людей врятувала евакуація Фото: Укрзалізниця

Вранці 8 вересня РФ вдарила безпілотниками по потягу “Київ – Суми”, в якому перебували 90 пасажирів. Вони, а також співробітники “Укрзалізниці” не постраждали завдяки повідомленням про небезпеку та своєчасну евакуацію. 

Потяг потрапив під удари у Сумському районі. Ще до атаки співробітники отримали дані моніторингової команди про можливий обстріл і вивели людей із вагонів.

Після ударів на місці виникла пожежа, її ліквідували співробітники облуправління ДСНС.

Одночасно було організовано евакуацію пасажирів. Для перевезення людей залучили два автобуси ДСНС та ще два автобуси органів місцевої влади. Загалом спільними зусиллями вдалося евакуювати 90 пасажирів. На місці також працювали офіцери-рятувальники громад, які долучилися до організації евакуації, координації дій та допомоги людям“, – додали рятувальники.

Читайте також: Росіяни атакували Харків уранці: вдарив реактивний «шахед»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

РФ атакувала БпЛА пасажирський потяг: близко сотні людей врятувала евакуація
РФ атакувала БпЛА пасажирський потяг: близко сотні людей врятувала евакуація
08.09.2026, 10:04
Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими
Анджеліна Джолі побувала у Харкові: її син тренувався з військовими
07.09.2026, 21:47
Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування
Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування
08.09.2026, 07:45
Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 вересня 2026: яке свято та день в історії
08.09.2026, 06:00
Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч, обстріл Києва
Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч, обстріл Києва
08.09.2026, 08:55
Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині
Генштаб передає активність ворога на півночі Харківщини. Що на Куп’янщині
08.09.2026, 08:15

Новини за темою:

08.09.2026
Росіяни атакували Харків уранці: вдарив реактивний “шахед”
08.09.2026
FPV-дрони тероризують Золочів: атакують авто та будинки
08.09.2026
Четверо постраждалих у Харківській області за добу через удари РФ
08.09.2026
Масований обстріл Києва та області: є загиблі, поранені та руйнування
07.09.2026
Вогонь знищив понад 100 га сухостою на Харківщині за тиждень – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ атакувала БпЛА пасажирський потяг: близко сотні людей врятувала евакуація», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 10:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 8 вересня РФ вдарила безпілотниками по потягу “Київ – Суми”, в якому перебували 90 пасажирів.".