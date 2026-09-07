Вогонь знищив понад 100 га сухостою на Харківщині за тиждень – ДСНС

Спікер ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко 7 вересня навів дані про пожежі, які вирували в екосистемах Харківщини протягом тижня.

“Протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 157 таких пожеж. Вогнем було знищено 102 гектари сухої рослинності. Наразі рятувальники спільно з працівниками лісового господарства продовжують ліквідувати сім пожеж у лісах в Ізюмському та Чугуївському районах Харківської області. Загальна площа цих пожеж складає понад 147 гектарів. Найбільша пожежа сталася в Піщанському лісництві Ізюмського району, поблизу міста Ізюм. Там горить хвойна підстилка соснового лісу”, – повідомив Василенко.

Він звернувся до мешканців області із нагадуванням, що за знищення чи пошкодження зелених насаджень та лісових масивів передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Читайте також: Сім лісових пожеж намагаються загасити рятувальники на Харківщині

Раніше ДСНС повідомляла про загибель мешканки села Новоселівка Нововодолазької громади, яка палила сухостій. Рятувальники прибули на виклик, а погасивши полум’я, виявили тіло жінки.