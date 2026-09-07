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Смертельна ДТП із Tesla в Харкові: загинули нацгвардієць та жінка (фото)

Події 14:50   07.09.2026
Оксана Горун
Смертельна ДТП із Tesla в Харкові: загинули нацгвардієць та жінка (фото)

ДБР розслідує ДТП, яка сталася о 22:45 5 вересня на проспекті Героїв Харкова. За кермом автомобіля “Tesla” перебував військовослужбовець Нацгвардії України.

“Військовослужбовець, керуючи автомобілем “Tesla”, рухався проспектом Героїв Харкова. Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на опору лінії електропередач, розташовану вздовж проїзної частини. Унаслідок ДТП водій та пасажирка автомобіля загинули на місці“, – повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Усі обставини трагедії ще встановлюють.

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Нагадаємо, слідчі повідомили про підозру 39-річній водійці Tesla Model X, яка 23 серпня спровокувала ДТП на трасі поблизу селища Коротич під Харковом. Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, водійка була за кермом у стані алкогольного сп’яніння та рухалася зі суттєвим перевищенням швидкості.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 14:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДБР розслідує ДТП, яка сталася о 22:45 5 вересня на проспекті Героїв Харкова. За кермом автомобіля “Tesla” перебував військовослужбовець Нацгвардії України".