Смертельна ДТП із Tesla в Харкові: загинули нацгвардієць та жінка (фото)

ДБР розслідує ДТП, яка сталася о 22:45 5 вересня на проспекті Героїв Харкова. За кермом автомобіля “Tesla” перебував військовослужбовець Нацгвардії України.

“Військовослужбовець, керуючи автомобілем “Tesla”, рухався проспектом Героїв Харкова. Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на опору лінії електропередач, розташовану вздовж проїзної частини. Унаслідок ДТП водій та пасажирка автомобіля загинули на місці“, – повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Усі обставини трагедії ще встановлюють.

Нагадаємо, слідчі повідомили про підозру 39-річній водійці Tesla Model X, яка 23 серпня спровокувала ДТП на трасі поблизу селища Коротич під Харковом. Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, водійка була за кермом у стані алкогольного сп’яніння та рухалася зі суттєвим перевищенням швидкості.