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Новини Харкова головне 7 вересня: як минула ніч

Події 07:14   07.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова головне 7 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Причини нічних тривог на Харківщині

Чотири рази оголошували тривогу в Харкові та області. Вона звучала з 02:58 до 04:26, з 04:29 до 05:12, з 05:24 до 06:45, а востаннє сирени включили о 06:50.

О 02:28 у Повітряних силах ЗСУ попередили про БпЛА, які летіли на Харків.

Незабаром на сусідні області ворог випустив КАБи. Вранці на обласний центр знову полетіли безпілотники. Після цього знову виникла загроза застосування авіабомб.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:15 тривога у Харкові та області триває.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 07:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".