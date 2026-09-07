Новини Харкова головне 7 вересня: як минула ніч

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07:15

Причини нічних тривог на Харківщині

Чотири рази оголошували тривогу в Харкові та області. Вона звучала з 02:58 до 04:26, з 04:29 до 05:12, з 05:24 до 06:45, а востаннє сирени включили о 06:50.

О 02:28 у Повітряних силах ЗСУ попередили про БпЛА, які летіли на Харків.

Незабаром на сусідні області ворог випустив КАБи. Вранці на обласний центр знову полетіли безпілотники. Після цього знову виникла загроза застосування авіабомб.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:15 тривога у Харкові та області триває.