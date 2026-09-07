Live

У Генштабі розповіли, де намагався прорватися ворог на Харківщині

Україна 08:08   07.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Генштабі розповіли, де намагався прорватися ворог на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Ізбицького, Стариці, Устинівки та Хатнього.

На Куп’янському – ЗСУ відбили семи штурмів ЗС РФ у районі Глушківки, Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8812 дронів-камікадзе та здійснили 2646 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі:

Читайте також: Новини Харкова головне 7 вересня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова головне 7 вересня: як минула ніч
Новини Харкова головне 7 вересня: як минула ніч
07.09.2026, 08:47
Сьогодні 7 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 вересня 2026: яке свято та день в історії
07.09.2026, 06:00
Штормове попередження оголосили сьогодні на Харківщині
Штормове попередження оголосили сьогодні на Харківщині
07.09.2026, 07:02
У Генштабі розповіли, де намагався прорватися ворог на Харківщині
У Генштабі розповіли, де намагався прорватися ворог на Харківщині
07.09.2026, 08:08
Дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на 7 вересня у Харкові й області
Дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на 7 вересня у Харкові й області
06.09.2026, 19:47
Новини Харкова головне 6 вересня: трагедія в Чугуєві, атака на швидку
Новини Харкова головне 6 вересня: трагедія в Чугуєві, атака на швидку
06.09.2026, 21:35

Новини за темою:

07.09.2026
Понад 150 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, п’ятеро постраждалих
07.09.2026
Новини Харкова головне 7 вересня: як минула ніч
07.09.2026
Штормове попередження оголосили сьогодні на Харківщині
05.09.2026
БпЛА випустили росіяни по будинку в Чугуєві: загинула дитина
05.09.2026
Побив і стріляв у старого ворога: у Харкові чоловіка підозрюють у нападі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Генштабі розповіли, де намагався прорватися ворог на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 08:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ. ".