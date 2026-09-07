У Генштабі розповіли, де намагався прорватися ворог на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Ізбицького, Стариці, Устинівки та Хатнього.

На Куп’янському – ЗСУ відбили семи штурмів ЗС РФ у районі Глушківки, Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8812 дронів-камікадзе та здійснили 2646 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі: