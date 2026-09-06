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Новини Харкова головне 6 вересня: жалоба у Чугуєві

Події 08:46   06.09.2026
Оксана Якушко
Новини Харкова головне 6 вересня: жалоба у Чугуєві

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Сьогодні, 6 вересня, у Чугуєві оголошено жалобу

Внаслідок атаки російського реактивного БпЛА у Чугуєві 5 вересня загинули троє людей, серед них дитина, повідомляє ДСНС.

Російський реактивний дрон поцілив приватний сектор у центрі міста.

«До трьох зросла кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста. Загинули хлопчик 10-12 років, дівчина 19 років та їхній батько 45 років. 42-річна жінка зазнала тяжких поранень, її доправили до лікарні», — повідомила напередодні мер Чугуєва Галина Мінаєва.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 08:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".