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“Режиму тиші” на фронті немає – ЗМІ

Україна 10:10   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Режиму тиші” на фронті немає – ЗМІ Фото: Генштаб ЗСУ

Головне управління комунікацій ЗСУ у коментарі виданню “Українська правда” пояснило, що “режим тиші” на фронті на час візиту спецпредставників американського президента Дональда Трампа так і не запрацював. Агресія з боку РФ не припиняється, а бездіяльність СОУ у відповідь на атаки окупантів можуть нести загрозу життю та здоров’ю українських військових. 

“Режим припинення вогню” не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі”, – сказав співрозмовник Головного управління комунікацій ЗСУ “УП”.

Раніше стало відомо, що спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, на цих вихідних відвідають Москву та Київ. Головна тема – обговорення умов переговорів щодо завершення війни РФ проти України.

Зазначимо, напередодні, 4 вересня, президент Володимир Зеленський оголосив: Україна забезпечить безпеку в повітряному просторі РФ. Але зазначив: дбають не про росіян, а про американських спецпредставників. ЗСУ не завдаватиме повітряних ударів, але, акцентував Зеленський: дзеркальні дії на це рішення очікують і від росіян.

Ближче до опівночі видання “Українська правда” повідомило, що співрозмовники з кількох підрозділів ЗСУ підтвердили: Сили оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші – з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Проте офіційних заяв про це не було. Водночас одразу після опівночі в різних містах України оголосили тривогу. У Києві було чути роботу ППО – росіяни запустили реактивні БпЛА. Після чого у столиці дрон ударив по багатоповерховому будинку.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 10:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління комунікацій ЗСУ у коментарі виданню “Українська правда” пояснило, що “режим тиші” на фронті".