Напружено на всіх напрямках: про бої на Харківщині повідомили в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було 23 бої, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 12 разів у районі Охрімівки, Чугунівки, Зарубинки, Ізбицького, Лимана та Стариці.

На Куп’янському – СОУ відбили 11 штурмів ворога біля Радьківки, Ківшарівки, Курилівки та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Учора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 816 дронів-камікадзе та здійснили 2723 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 22 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі: