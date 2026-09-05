Напряженно на всех направлениях: о боях на Харьковщине сообщили в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине было 23 боя, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 12 раз в районе Охримовки, Чугуновки, Зарубинки, Избицкого, Лимана и Старицы.

На Купянском – СОУ отбили 11 штурмов врага около Радьковки, Ковшаровки, Куриловки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 317 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 816 дронов-камикадзе и осуществили 2723 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 22 — с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

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