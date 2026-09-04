«Достигло невероятных масштабов» — Трегубов о преувеличении РФ своих успехов

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области и сопоставил ее с «победными реляциями» российского руководства.

«Россияне пытаются в рамках своей задачи создать сплошную зону контроля в украинском пограничье зайти на территорию и найти, где можно там закрепиться. С этим планом им не очень везет, поэтому есть отдельные вклинения на Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях, но не больше. И они не заходят в населенные пункты. Часто бывает закрепление в лесопосадках. При этом очень характерно для россиян в последнее время, что они пытаются это преподносить именно на этом направлении как некие фантастические достижения, как заходы в населенные пункты. К завершению лета это просто достигло невероятных масштабов и распространилось на другие направления. То есть о полном контроле над Казачьей Лопанью… Мы слышали заявления даже у Путина о контроле над Святогорском, где фактически вторая линия. Тут очевидно просто тот факт, что россияне внесли в графу «Выполнено» все то, что было запланировано до конца лета. Поэтому на сегодня российская официальная статистика и реальность уже не имеют ничего общего и потеряли какую-либо связь», — заявил Трегубов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также прокомментировал ситуацию в районе Купянска. По сообщениям «Хартии» и группы аналитиков DeepState там Силы обороны постепенно сокращают Двуречанский плацдарм врага на правом берегу Оскола.

«Если мы берем западный берег, там сейчас россияне пытаются сохранять присутствие в северных районах Купянска, заводя подразделения через Голубовку вдоль реки Оскол — по факту, малые группы. При этом их плацдарм к западу от реки становится все уже и уже. И им под ударами украинских сил делать это все труднее и труднее. Поэтому присутствие россиян там сокращается. И, с другой стороны, если брать восточный берег реки Оскол, то мы говорим о том, что россияне наоборот пытаются сократить там уже украинский плацдарм, активно наступая по его центру – от оккупированного уже Песчаного в сторону Купянска-Узлового. И украинские усилия уже направлены на то, чтобы уничтожить волны россиян, которые пытаются порваться к Купянску-Узловому», — охарактеризовал события спикер Объединенных сил.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»