СОУ продвигаются к Двуречной: освободили еще 4 квадратных километра (видео)

Бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г.» 2-го корпуса НГУ «Хартия» заявили о зачистке еще нескольких лесополос между селом Западное и Двуречной в Харьковской области.

«На одном из участков наши бойцы работали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты. В общей сложности освобождены еще 4 км² украинской территории», — проинформировали в «Р.У.Г.»

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В опубликованном видео защитники обозначили на карте местность, где именно провели зачистку. На карте DeepState это примерно соответствует таким локациям:

Ранее обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко сообщал: есть информация, что Силы обороны проводят уже зачистку окрестностей Двуречной. А россияне жалуются, что фактически потеряли контроль над Западным.