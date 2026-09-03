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СОУ продвигаются к Двуречной: освободили еще 4 квадратных километра (видео)

Фронт 18:08   03.09.2026
Оксана Горун
СОУ продвигаются к Двуречной: освободили еще 4 квадратных километра (видео) Скриншот

Бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г.» 2-го корпуса НГУ «Хартия» заявили о зачистке еще нескольких лесополос между селом Западное и  Двуречной в Харьковской области.

 «На одном из участков наши бойцы работали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты. В общей сложности освобождены еще 4 км² украинской территории», — проинформировали в «Р.У.Г.»

В опубликованном видео защитники обозначили на карте местность, где именно провели зачистку. На карте DeepState это примерно соответствует таким локациям:

Иллюстрация: карта DeepState

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Ранее обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко сообщал: есть информация, что Силы обороны проводят уже зачистку окрестностей Двуречной. А россияне жалуются, что фактически потеряли контроль над Западным.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 18:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г.» 2-го корпуса НГУ «Хартия» заявили о зачистке еще нескольких лесополос между селом Западное и  Двуречной в Харьковской области.".