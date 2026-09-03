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FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в 20 км от Харькова

Происшествия 18:51   03.09.2026
Оксана Горун
FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в 20 км от Харькова

Об атаке на автомобиль в районе села Безруки Дергачевской громады сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Водитель выжил — он успел выскочить из машины.

«Около 16:10 российский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю вблизи с. Безруки. Автомобиль двигался по дороге Дергачи – Казачья Лопань и подвергся атаке недалеко от поворота к селу Безруки. К счастью, водитель вовремя заметил угрозу, выскочил из машины и не пострадал», — написал Задоренко.

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В Дергачевской громаде атаки FPV — частое явление. Однако, как правило, они происходят ближе к границе с РФ. Так, 18 августа FPV-дрон атаковал мужчину в Слатино. При этом Задоренко подчеркнул, что FPV уже долетают до самих Дергачей.

«Еще раз призываю граждан не ехать в направлении Казачьей Лопани и других населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения без необходимости. Пребывание там представляет реальную угрозу для жизни и здоровья», — подчеркнул глава громады.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 18:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об атаке на автомобиль в районе села Безруки Дергачевской громады сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Водитель выжил — он успел выскочить из машины".