FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в 20 км от Харькова

Об атаке на автомобиль в районе села Безруки Дергачевской громады сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Водитель выжил — он успел выскочить из машины.

«Около 16:10 российский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю вблизи с. Безруки. Автомобиль двигался по дороге Дергачи – Казачья Лопань и подвергся атаке недалеко от поворота к селу Безруки. К счастью, водитель вовремя заметил угрозу, выскочил из машины и не пострадал», — написал Задоренко.

В Дергачевской громаде атаки FPV — частое явление. Однако, как правило, они происходят ближе к границе с РФ. Так, 18 августа FPV-дрон атаковал мужчину в Слатино. При этом Задоренко подчеркнул, что FPV уже долетают до самих Дергачей.

«Еще раз призываю граждан не ехать в направлении Казачьей Лопани и других населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения без необходимости. Пребывание там представляет реальную угрозу для жизни и здоровья», — подчеркнул глава громады.