FPV-дрон атаковал мужчину в Слатино: у пострадавшего сотрясение

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал подробности обстрела Слатино, который произошел вчера, 18 августа, около 18:40.

Известно, что у 47-летнего мужчины сотрясение мозга, а также осколочные ранения.

«Медики оперативно госпитализировали пострадавшего в одну из харьковских больниц. На данный момент угрозы его жизни нет», – уточнил Задоренко.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, 19 августа россияне выпустили беспилотник типа «Герань-2» по Балаклее Изюмского района. Пострадала целая семья. Пострадавшие – это 38-летний отец, который получил осколочные ранения нижних конечностей, а также его 31-летняя жена и девятилетний сын. Они, уточнили в прокуратуре, подверглись острой стрессовой реакции.