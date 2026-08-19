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FPV-дрон атаковал мужчину в Слатино: у пострадавшего сотрясение

Происшествия 10:12   19.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV-дрон атаковал мужчину в Слатино: у пострадавшего сотрясение Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал подробности обстрела Слатино, который произошел вчера, 18 августа, около 18:40.

Известно, что у 47-летнего мужчины сотрясение мозга, а также осколочные ранения.

«Медики оперативно госпитализировали пострадавшего в одну из харьковских больниц. На данный момент угрозы его жизни нет», – уточнил Задоренко.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, 19 августа россияне выпустили беспилотник типа «Герань-2» по Балаклее Изюмского района. Пострадала целая семья. Пострадавшие – это 38-летний отец, который получил осколочные ранения нижних конечностей, а также его 31-летняя жена и девятилетний сын. Они, уточнили в прокуратуре, подверглись острой стрессовой реакции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 10:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА рассказал подробности обстрела Слатино, который произошел вчера, 18 августа, около 18:40.".