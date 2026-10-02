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FPV дрон прицельно атаковал автомобиль газовщиков на Харьковщине

Происшествия 17:55   02.10.2026
Татьяна Литвина
FPV дрон прицельно атаковал автомобиль газовщиков на Харьковщине Фото: Харьковский филиал «Газсети»

Автомобиль «Газсети» попал под удар FPV дрона в одном из населенных пунктов Золочевской громады. В машине находились пятеро работников, которые ехали на ремонтные работы. Они вовремя заметили беспилотник и успели покинуть автомобиль до попадания, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Никто не пострадал. Автомобиль поврежден.

«Этот случай еще раз показывает, что враг целенаправленно атакует людей, обеспечивающих восстановление газовой инфраструктуры. Однако, несмотря на сверхсложные условия, коллеги продолжают работать, чтобы украинцы стабильно получали газ», – отреагировал на обстрел и.о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Это уже 14 российская атака на работников Газсетей с начала 2026 года. Под обстрелы попадали бригады как при выездах на аварийные вызовы, так и непосредственно при выполнении работ.

За этот период газовики Группы Нафтогаз ликвидировали около 3300 аварийных ситуаций, связанных с вражескими обстрелами.

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Напомним, жители прифронтовых территорий Харьковщины имеют право на одноразовую денежную помощь в размере 19 400 гривен на предстоящий отопительный сезон. Оформление выплат уже началось и продлится до 30 октября включительно. Помощь назначается на одно домохозяйство и охватывает наиболее уязвимые категории граждан — от лиц с инвалидностью и ВПЛ до одиноких пенсионеров и многодетных семей.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 17:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль «Газсети» попал под удар FPV дрона в одном из населенных пунктов Золочевской громады. В машине находились пятеро работников, которые ехали на ремонтные работы.".