Российские БПЛА ударили по жилым домам и автомобилю скорой на Купянщине

2 октября враг интенсивно атаковал ударными БПЛА жилищный сектор поселка Шевченково Купянского района, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В результате утреннего удара по двухэтажному многоквартирному жилому дому трое его жителей испытали острую реакцию на стресс. Также возник пожар площадью 150 кв. м. Горели деревянные конструкции крыши, окна и балконы.

Позже на этой локации произошел повторный удар в землю, в результате которого поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи.

Около полудня оккупанты нанесли очередной удар. «Прилет» был по другому двухэтажному жилому дому, в результате чего загорелись четыре квартиры и крыша. Общая площадь пожара составила 800 кв. м.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, медики и правоохранители.

Напомним, автомобиль «Газсети» попал под удар FPV дрона в одном из населенных пунктов Золочевской громады. В машине находились пятеро работников, которые ехали на ремонтные работы. Они вовремя заметили беспилотник и успели покинуть автомобиль до попадания, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».