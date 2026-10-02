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Российские БПЛА ударили по жилым домам и автомобилю скорой на Купянщине

Происшествия 18:38   02.10.2026
Татьяна Литвина
Российские БПЛА ударили по жилым домам и автомобилю скорой на Купянщине

2 октября враг интенсивно атаковал ударными БПЛА жилищный сектор поселка Шевченково Купянского района, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В результате утреннего удара по двухэтажному многоквартирному жилому дому трое его жителей испытали острую реакцию на стресс. Также возник пожар площадью 150 кв. м. Горели деревянные конструкции крыши, окна и балконы.

обстрел Шевченково 2 октября

Позже на этой локации произошел повторный удар в землю, в результате которого поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи.

Около полудня оккупанты нанесли очередной удар. «Прилет» был по другому двухэтажному жилому дому, в результате чего загорелись четыре квартиры и крыша. Общая площадь пожара составила 800 кв. м.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, медики и правоохранители.

обстрел Шевченково 2 октября

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Напомним, автомобиль «Газсети» попал под удар FPV дрона в одном из населенных пунктов Золочевской громады. В машине находились пятеро работников, которые ехали на ремонтные работы. Они вовремя заметили беспилотник и успели покинуть автомобиль до попадания, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 18:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 октября враг интенсивно атаковал ударными БПЛА жилищный сектор поселка Шевченково Купянского района, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.".