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Права «под ключ»: экс-правоохранитель в Харькове требовал 15 тысяч – следствие

Общество 16:36   02.10.2026
Виктория Яковенко
Права «под ключ»: экс-правоохранитель в Харькове требовал 15 тысяч – следствие

Правоохранители считают, что бывший сотрудник Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Харьковской области за деньги организовывал незаконное получение водительского удостоверения.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в конце мая к нему за рекомендацией общей знакомой обратился мужчина. Он хотел получить консультацию по поводу порядка открытия новой категории для управления грузовым транспортом.

«Воспользовавшись случаем, делец начал убеждать мужчину, что самостоятельно сдать практический экзамен в сервисном центре якобы невозможно, и предложил «решить вопрос» за денежное вознаграждение. Он обещал организовать оформление документов о прохождении практической подготовки без фактического посещения занятий. Также уверял, что может повлиять на чиновников территориального сервисного центра МВД для успешной сдачи итогового экзамена», — отметили в прокуратуре.

За свои услуги фигурант требовал 15 тыс. гривен, добавили правоохранители.

Следствие выяснило, что в июле бывший правоохранитель получил первую часть суммы — 6 тыс. грн за оформление свидетельства об обучении, которое впоследствии передал заказчику вместе с медицинской справкой.

«В сентябре организовал для мужчины пробный проезд с инструктором по экзаменационному маршруту и ​​получил оставшуюся сумму — 9 тысяч гривен — за гарантированный результат на экзамене. Впоследствии заказчик подал полученные документы в сервисный центр, успешно сдал практический экзамен и получил водительское удостоверение категории «С», — рассказали в прокуратуре.

Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 16:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что бывший сотрудник Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Харьковской области за деньги организовывал незаконное получение водительского удостоверения.".