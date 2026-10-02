Снесли 30 сухих деревьев: итоги коммунальщиков Харькова за месяц

В Харькове КП «Благоустройство» подвело итоги работ в сентябре, сообщили в пресс-службе горсовета.

В общем за месяц работники предприятия измельчили 3 тыс. куб. м веток, удалили1,4 тыс. кв. м поросли и вывезли 8,5 тыс. куб. м отходов с мест скопления.

«Также коммунальщики провели санитарную очистку на 251 улице частного сектора. Кроме того, специалисты снесли 30 аварийных и сухих деревьев и покосили траву на площади 62 га. На детских и спортивных площадках они отремонтировали 60 элементов благоустройства, более 30 — покрасили. Также они отремонтировали 140 и покрасили 135 ПЭТ-контейнеров», – рассказали в мэрии.

Также в сентябре работники инспекции провели предварительное обследование 45 частных домовладений, поврежденных в результате вражеских атак.

Напомним, никакой паники сейчас у харьковчан нет, констатировал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. Он отметил, что в городе находится 1,4 млн человек, среди них — 225 тысяч переселенцев. Терехов добавил, что не наблюдают тенденции, чтобы люди выезжали. Напротив – жители возвращаются, если есть возможность. Мэр также очень осторожно рассказал о подготовке города к зиме. Говорит: коммунальщики делают все возможное.