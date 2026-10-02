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Сколько еще подземных школ нужно построить в Харькове, сообщил мэр

Записано 13:22   02.10.2026
Виктория Яковенко
Сколько еще подземных школ нужно построить в Харькове, сообщил мэр Фото: Харьковский горсовет

В Харькове продолжают создавать безопасные места для обучения детей. В городе нужно построить еще не менее 10 подземных школ, отметил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Мы уже построили 10 подземных школ, переоборудовали семь станций метрополитена. Вообще у нас 24 безопасных пространства, в которых учатся наши дети. Но этого не хватает. По нашим расчетам, нам нужно построить еще не менее 10 подземных школ. Да, это очень дорого стоит, это определенные ресурсы, но это необходимо сегодня, чтобы наши дети могли учиться. Сегодня мы не останавливаемся, мы начали строительство детского сада. Это тоже очень важно для харьковчан», — подчеркнул мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 13:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают создавать безопасные места для обучения детей. В городе нужно построить еще не менее 10 подземных школ, отметил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".