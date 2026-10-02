Корректировали удары, следили за воинами: агентов ГРУ поймали в Харькове – СБУ

В Харькове разоблачили агентурную сеть ГРУ РФ, сообщает Служба безопасности Украины. По данным следствия, четыре фигуранта корректировали удары по городу, следили за украинскими воинами, правоохранителями и судьями.

Правоохранители говорят: также участники группы прятали на конспиративной квартире в Харькове осужденного за оправдание вооруженной агрессии РФ.

«Среди участников были руководитель отдела безопасности компании мобильной связи и его подчиненный. По инструкции российской спецслужбы, они собирали персональные данные военнослужащих ВСУ, сотрудников правоохранительных органов и судейского корпуса Украины. Задокументировано, как оккупанты поставили этим агентам задачу разведать информацию о прокуроре и судьях, которые занимались уголовным производством по поводу пропагандиста, которого скрывали злоумышленники. Для этого они задействовали свой доступ к программному обеспечению мобильного оператора, позволяющего получить данные о телефонных соединениях и геолокациях абонентов», — отметили в СБУ.

Видео: СБУ

Третья фигурантка, добавили силовики, — сотрудница местного оборонного предприятия, которая по заданию врага сдавала квартиру в аренду украинским воинам и «втемную» выпытывала у них информацию об адресах дислокации военных и маршрутах передвижения. Кроме того, она наводила удары противника на предприятие, где работала.

Еще один вероятный агент – харьковчанин, который вместе с двумя работниками подразделения безопасности мобильного оператора объезжал город и ближайшие районы на их служебном авто. Во время поездок он снимал на смартчасы оборонные объекты, в частности, запасные командные пункты, фортификационные сооружения и блокпосты украинских защитников, рассказали в СБУ.

Правоохранители сработали на опережение и заблаговременно разоблачили фигурантов. Всех задержали.

По данным следствия, их завербовали из-за знакомого харьковчанина, который еще до начала полномасштабной войны уехал в РФ и начал работать на российское ГРУ как «связной».

Задержанным сообщили о подозрении в госизмене. Если вину докажут, им «светит» пожизненное с конфискацией имущества.