Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории

30 сентября – Всеукраинский день библиотек. В этот день в 2022-м Украина подала заявку на вступление в НАТО. В 2016-м нашли две картины Ван Гога, выкраденные из музея за 14 лет до этого. В 1946-м началось оглашение приговоров на Нюрнбергском процессе. В 1938-м европейские страны подписали Мюнхенское соглашение, согласно которому Германия без боя получила Судетскую область Чехословакии. В 1928-м родился Эли Визель – писатель, переживший Холокост и ставший лауреатом Нобелевской премии мира. В 1791-м состоялась премьера последней оперы Моцарта. В 1139-м произошло землетрясение в Гяндже (на территории современного Азербайджана), погубившее сотни тысяч людей и создавшее восемь озер.

Праздники и памятные даты 30 сентября

30 сентября в Украине – Всеукраинский день библиотек.

В мире — Международный день переводчика.

Последняя среда сентября – это Всемирный день школьного молока и День женского здоровья и фитнеса.

Также сегодня: Международный день подкастов, День грязелечения.

30 сентября в истории

30 сентября 1139 года произошло землетрясение в Гяндже (сейчас это второй по размеру город Азербайджана). Подробнее.

30 сентября 1791 года состоялась премьера последней оперы Моцарта – «Волшебная флейта». Подробнее.

30 сентября 1928 года в румынской Трансильвании родился Эли Визель – писатель и лауреат Нобелевской премии мира. Он пережил Холокост и стал одним из самых известных авторов, писавших об этой трагедии.

В 1940 году после Второго Венского арбитража Северную Трансильванию, где жила семья Визеля, включили в состав Венгрии. Эта страна была союзницей нацистской Германии, однако еще во время войны начала переговоры с Великобританией и США. В 1944-м нацисты ввели свои войска и оккупировали Венгрию. Именно после этого начались массовые депортации еврейского населения в Аушвиц-Биркенау.

«После оккупации Венгрии немецкими войсками в 1944 году семью Визелей депортировали в концентрационный лагерь и центр смерти Аушвиц в Польше, оккупированной нацистской Германией. По прибытии мать и младшую сестру Эли Визеля убили в газовой камере. Визеля и его отца отобрали для принудительных работ, намеренно подвергая голоду, холоду и издевательствам. В начале 1945 года их обоих заставили отправиться маршем смерти в концентрационный лагерь Бухенвальд, где отец Визеля заразился дизентерией. Он умер вскоре после их прибытия, 29 января. В течение нескольких месяцев охранники убивали тысячи заключенных ежедневно. Однако 17-летний Эли был еще жив, когда солдаты союзников освободили лагерь 11 апреля», — пишет сайт Нобелевской премии.

Свой опыт пребывания в нацистских концлагерях Эли Визель описал в мемуарах «Ночь». Книга вышла в 1958 году – после длительной и непростой истории переработок и поиска издателя. Она не снискала моментальной славы и успеха, но постепенно разошлась миллионами экземпляров и была переведена более чем на 30 языков.

30 сентября 1938 года заключили Мюнхенское соглашение. Оно стало пиком «политики умиротворения», которую пытались проводить Франция и Великобритания в отношении гитлеровской Германии. Подробнее.

30 сентября 1939 года после захвата Польши нацистской Германией и СССР в Париже создали правительство Польши в изгнании. Подробнее.

30 сентября 1946 года в Нюрнберге начали оглашать приговоры нацистским преступникам – подсудимым на Нюрнбергском процессе. Подробнее.

30 сентября 2016 года нашли две картины Ван Гога, похищенные из музея Амстердама за 14 лет до того: «Вид на море в Схевенинген» (1882) и «Паства выходит из реформистской церкви в Нью Нене» (1884-1885). Подробнее.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО.

Церковный праздник 30 сентября

30 сентября чтят память святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. А также – Григория Просветителя, епископа Великой Армении. Подробнее.

Народные приметы

Если утро пасмурное, то ближайшие дни будут теплыми.

Сухая погода 30 сентября предсказывает, что зима будет нескоро.

Если дождь, то зима будет снежной.

Что нельзя делать 30 сентября

Нельзя ходить в грязной одежде и спать в несвежей постели.

Нельзя пускать в дом чужих людей.

День не подходит для того, чтобы делать ремонт.