Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории

30 сентября – Всеукраинский день библиотек. В этот день в 2022-м Украина подала заявку на вступление в НАТО. В 2016-м нашли две картины Ван Гога, выкраденные из музея за 14 лет до этого. В 1946-м началось оглашение приговоров на Нюрнбергском процессе. В 1938-м европейские страны подписали Мюнхенское соглашение, согласно которому Германия без боя получила Судетскую область Чехословакии. В 1791-м состоялась премьера последней оперы Моцарта. В 1139-м произошло землетрясение в Гяндже (на территории современного Азербайджана), погубившее сотни тысяч людей и создавшее восемь озер.

Праздники и памятные даты 30 сентября

30 сентября в Украине – Всеукраинский день библиотек.

В мире — Международный день переводчика.

Также сегодня: Международный день подкастов, День грязелечения, День «Спасите коал».

<br />

30 сентября в истории

30 сентября 1139 года произошло землетрясение в Гяндже (сейчас это второй по размеру город Азербайджана). Оценки количества погибших колеблются от 230 до 300 тысяч. Поэтому землетрясение входит в пятерку самых смертоносных среди известных. Подземные толчки ощущали даже в Алеппо. Подробности об этой природной катастрофе дошли до нашего времени благодаря свидетельствам армянского ученого и писателя Мхитара Гоша.

«Этим землетрясением многое было разрушено во многих местах в областях Парисос и Хачен, как в полях, так и в горах. В результате его столица Гандзак (это персидское название Гянджи – Ред.) также была брошена в ад, поглотив своих жителей. И во всех концах своей поверхности земля держала их в своих объятиях, а в горных районах многие крепости и села были разрушены вместе с монастырями и церквями, которые обрушились на головы их жителей, и множество людей было убито разрушенными домами и башнями», — писал Мхитар Гош.

Едва ли не главной причиной такого количества жертв стало обрушение части горы Кяпаз. Горные породы перегородили реку Кюрекчай – и та затопила значительные пространства. В результате образовалось восемь озер, самое известное из которых Гёйгёль («Синее озеро»), являющееся центром современного национального парка.

<br />

30 сентября 1791 года состоялась премьера последней оперы Моцарта – «Волшебная флейта». Подробнее.

30 сентября 1938 года заключили Мюнхенское соглашение. Оно стало пиком «политики умиротворения», которую пытались проводить Франция и Великобритания в отношении гитлеровской Германии. Подробнее.

30 сентября 1939 года после захвата Польши нацистской Германией и СССР в Париже создали правительство Польши в изгнании. Подробнее.

30 сентября 1946 года в Нюрнберге начали оглашать приговоры нацистским преступникам – подсудимым на Нюрнбергском процессе. Подробнее.

30 сентября 2016 года нашли две картины Ван Гога, похищенные из музея Амстердама за 14 лет до того: «Вид на море в Схевенинген» (1882) и «Паства выходит из реформистской церкви в Нью Нене» (1884-1885). Подробнее.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО.

<br />

Церковный праздник 30 сентября

30 сентября чтят память святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. А также – Григория Просветителя, епископа Великой Армении. Подробнее.

Народные приметы

Если утро пасмурное, то ближайшие дни будут теплыми.

Сухая погода 30 сентября предсказывает, что зима будет нескоро.

Если дождь, то зима будет снежной.

Что нельзя делать 30 сентября

Нельзя ходить в грязной одежде и спать в несвежей постели.

Нельзя пускать в дом чужих людей.

День не подходит для того, чтобы делать ремонт.