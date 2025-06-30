Азербайджан отменяет Россию: что случилось в отношениях стран

Азербайджан отменил проведение всех российских культурных мероприятий, а парламентская делегация страны не полетит в Москву на встречу с местными политиками.

Резкое ухудшение во взаимоотношениях двух стран произошло на минувших выходных — после арестов и гибели во время задержаний представителей азербайджанской диаспоры в российском Екатеринбурге.

«Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве. Причиной тому являются демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия в отношении азербайджанцев, совершенные правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбурге Российской Федерации, а также регулярный характер подобных случаев в последнее время», — такое официальное заявление опубликовали на сайте Меджлиса Азербайджана.

Перед этим государственное азербайджанское агентство Азертадж сообщило: культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными предприятиями, отменены.

«Учитывая умышленные и внесудебные убийства и акты насилия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев из-за их этнической принадлежности в Екатеринбургской области Российской Федерации, и тот факт, что такие случаи в последнее время приобрели систематический характер, отменяются культурные мероприятия, запланированными в Азербайджане Россией и государственными и частными предприятиями, включая концерты, фестивали, спектакли, выставки и так далее», — написало информагентство, ссылаясь на заявление Министерства культуры Азербайджана.

Заявление сделало и Министерство иностранных дел Азербайджана. Там выразили «глубокую обеспокоенность» обысками, которые провело ФСБ РФ утром 27 июня в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. По данным министерства, в результате событий погибли и получили серьезные ранения азербайджанцы, девять человек задержали.

«Мы ожидаем от российской стороны проведения срочного расследования по данному факту и скорейшего привлечения к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Ранее российские СМИ сообщали, что 27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 азербайджанцев по делу более чем 20-летней давности — об убийстве торговца, случившемся в 2001 году. Несколько человек при задержаниях погибли. А 29 июня росСМИ проинформировали, что задержанных обвиняют в серии убийств и покушений, которые случились в 2001, 2010 и 2011 годах.