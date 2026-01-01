Сегодня 1 января 2026: какой праздник и день в истории

1 января – Новый год. В 2024 году в этот день официально прекратила существование непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Арцах). В 1946-м император Японии Хирохито отказался от своей «божественности». В 1942-м в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписали Декларацию Объединенных Наций. В 1919-м Директория УНР провозгласила автокефалию Православной церкви в УНР. В 1909-м родился Степан Бандера. В 1622-м канцелярия Папы Римского официально признала 1 января началом года. В 45-м вступил в силу Юлианский календарь.

Праздники и памятные даты 1 января

1 января – Новый год. В Украине – Васильев день (в этот день посевают по домам, а также пекут печенье, напоминающее коров, свиней, овец и домашнюю птицу).

В мире – Всемирный день мира (или День всемирных молитв за мир) и Всемирный день семьи (Global Family Day).

Также сегодня: День обязательств, День общественного достояния или Public Domain (он посвящен завершению срока действия авторских прав – когда произведения переходят в категорию «Общественное достояние» — как правило, это происходит с начала нового года), День похмелья, День коктейля «Кровавая Мэри» и День дарения яблок.

1 января в истории

1 января 45 года до нашей эры вступил в силу календарь, который мы называем юлианским. Подробнее.

1 января 1622 года канцелярия Папы Римского официально признала 1 января началом года. До этого момента новый год отсчитывали с 25 марта.

1 января 1909 года в селе Ивано-Франковской области родился ужас россиян — лидер ОУН Степан Бандера. Подробнее.

1 января 1919 года Директория УНР провозгласила автокефалию Православной церкви в УНР. Подробнее.

1 января 1942 года президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, посол СССР в США Максим Литвинов и представители оккупированных Германией европейских государств подписали Декларацию Объединенных Наций. Подробнее.

1 января 1946 года император Японии Хирохито издал Декларацию о человеческой природе («Нингэн-сэнгэн») – рескрипт, которым он отрицал концепцию своей божественности. Подробнее.

1 января 1992 года Ирак признал независимость Украины.

1 января 2024 года официально прекратила существование непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Арцах). Это произошло в результате нескольких последовательных военных наступлений Азербайджана. В результате Второй карабахской войны Азербайджан вернул себе контроль над частью Нагорного Карабаха с городом Шуша (а по условиям мирного договора Армения передала Азербайджану контроль еще над рядом территорий). 26 августа 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Азербайджан вернул контроль над Лачынским коридором (до этого момента его контролировали российские так называемые «миротворцы»). А через год, в сентябре 2023-го, вооруженные силы Азербайджана провели стремительную «антитеррористическую операцию». Ее следствием стало возвращение страной полного контроля над своими конституционными территориями.

Фактически под азербайджанский контроль территория Нагорного Карабаха полностью перешла 20 сентября, а 28-го президент самопровозглашенной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования этого образования с 1 января 2024 года. Возвращение территории под власть Азербайджана вызвало массовую волну беженцев. Этнические армяне, составлявшие большинство населения непризнанной республики, начали выезжать на территорию Армении в 20-х числах сентября 2023 года. По состоянию на 8:00 27 сентября армянские власти сообщали, что на территорию страны прибыли более 42 тысяч переселенцев. А 30 сентября количество беженцев достигло 100 тысяч (из региона выехало 80% населения), сообщала пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян. Бывшая столица Нагорно-Карабахской республики — город Ханкенди (историческое армянское название — Степанакерт) фактически опустел.

Массовый выезд населения произошел, несмотря на обещания со стороны официального Баку относительно соблюдения прав человека, решения гуманитарных вопросов и т.д. Очевидно, история длительного и кровавого противостояния, в котором было немало этнических погромов (как армян, так и азербайджанцев), привела местных жителей к решению покинуть свои дома.

Отметим, что история конфликта и войны за Нагорный Крабах долговременна и напрямую связана с российской колониальной политикой (времен Российской империи, а впоследствии – Советского Союза). Вооруженные противостояния между армянами и азербайджанцами здесь происходили еще в XIX веке. Но в советское время конфликт максимально обострился. Несмотря на то, что большинство населения региона составляли этнические армяне, в 1921 году его включили в состав Азербайджанской ССР. А в 1923-м в составе Азербайджанской ССР создали Нагорно-Карабахскую автономную область. В советское время Армянская ССР неоднократно добивалась от руководства страны передачи этой автономии в свой состав. И Армения, и Азербайджан заявляли о притеснениях представителей своих национальностей на территории Нагорного Карабаха. Однако советская власть не разрешала конфликт, а лишь «консервировала» его. В результате он взорвался как только давление из центра снизилось – во времена Перестройки. Уже в 1988-м здесь начались вооруженные столкновения. 30 августа 1991 года Азербайджан провозгласил независимость в границах Азербайджанской ССР — и именно так его независимость в дальнейшем и признавало мировое сообщество. Но уже 2 сентября 1991 года Нагорно-Карабахская автономная область провозгласила себя независимой республикой и получила поддержку Армении. С этого началась полномасштабная война в регионе, которая в «горячей» фазе продолжалась до 1994 года. После этого конфликт считался «замороженным», хотя регулярно обострялся. При этом международное сообщество всегда признавало Нагорный Карабах территорией Азербайджана (в том числе рядом резолюций Совета Безопасности ООН).

9 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирных отношениях между их странами. Это произошло в Вашингтоне «под патронатом» президента США Дональда Трампа, что окончательно зафиксировало утрату российского влияния в регионе.

Церковный праздник 1 января

1 января – Обрезание Господне. Христиане чтят память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Подробнее.

Народные приметы

Если 1 января утром первым встретить мужчину, это принесет удачу и благополучие на весь год.

Если ночью сильный ветер – будет хороший урожай фруктов.

Что нельзя делать 1 января

Нельзя делать грязную и тяжелую работу.

Нельзя убирать дома и заниматься хозяйством.