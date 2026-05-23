Новости Харькова — главное 23 мая: трое погибших, 12 боев на фронте

Общество 09:47   23.05.2026
Оксана Якушко
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Погибли три человека, пострадали – пятеро

Россияне атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В поселке Золочев пострадал 66-летний мужчина; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранена 52-летняя женщина; в пос. Ковшаровка Купянской громады погиб 46-летний мужчина; в с. Петровка Золочевской громады пострадал 78-летний мужчина; в г. Богодухов испытала острую реакцию на стресс 53-летняя женщина; в с. Гороховатка Боровской громады погибли 41-летняя женщина и 48-летний мужчина, пострадала 42-летняя женщина.

12 боев было на Харьковщине за прошедшие сутки

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали позиции подразделений ВСУ возле сел Терновая, Гранов и Нововасильевка.

На Купянском направлении украинские защитники остановили пять вражеских атак возле сел Глушковка и Новоплатоновка.

  • • Дата публикации материала: 23 мая 2026 в 09:47;

