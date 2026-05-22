Масштабный пожар и взрывы в Харькове: что горит на Холодной горе (видео)

Очевидцы делятся в соцсетях видео и фотографиями с Холодной горы, где вечером 22 мая сильный пожар.

В Харькове — сильный пожар в районе Холодной Горы. Очевидцы фиксируют на видео не только черный дым, который затянул весь микрорайон. Но слышны и сильные взрывы, которые раздаются время от времени и также отчетливо слышны за пределами микрорайона.

К эпицентру пожара одна за другой едут кареты скорой и неотложной помощи и пожарные машины.

Предварительно, на Холодной горе вспыхнуло возгорание на СТО, сообщают очевидцы в соцсетях.