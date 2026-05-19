Пиротехники будут заниматься разминированием сегодня на Изюмщине

В пресс-службе ХОВА предупреждают, что сегодня, 19 мая, специалисты будут заниматься обезвреживанием взрывоопасных предметов в Харьковской области.

Работы будут продолжаться с 13:00 до 14:00 около Петрополья Изюмского района.

«Возможные звуки взрывов – запланированное обезвреживание взрывоопасных предметов», – отметили в ХОВА.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что за минувшую неделю пиротехники выявили и обезвредили 323 вражеских боеприпаса. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. А за весь период полномасштабного вторжения РФ саперы уничтожили уже 142104 единицы взрывоопасных предметов.