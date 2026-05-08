Сегодня на Изюмщине будут раздаваться взрывы – в ХОВА назвали причину

Сегодня, 8 мая, в Изюмском районе пиротехники будут заниматься разминированием, передают в пресс-службе ХОВА.

«С 13:00 до 14:00 включительно возле населенного пункта Вернополье Изюмского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы», – уточнили в ХОВА.

Ввиду этого жителей призвали не пугаться взрывов – это не «прилеты», обезвреживание взрывоопасных предметов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, Харьков, а также 17 населенных пунктов области обстрелял враг. Из-за «прилетов» пострадали десять людей, среди них – трое детей. Об этом 8 мая проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В Харькове пострадали мужчины 60 и 42 лет, женщины 72, 47, 34 лет, две 7-летних девочек и 15-летняя девушка; в с. Братеница Богодуховской громады пострадал 62-летний мужчина; в пос. Старый Салтов получил ранения 54-летний мужчина. Также медики оказали помощь трем людям, которые пострадали 6 мая: 32-летней женщине и 52-летнему мужчине – в г. Изюм, 57-летней женщине – в с. Яремовка Оскольской громады. В результате взрыва неизвестного устройства в с. Осиново Купянской громады получил ранения 53-летний мужчина, уточнил Синегубов.