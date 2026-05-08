Live

Сегодня на Изюмщине будут раздаваться взрывы – в ХОВА назвали причину

Общество 09:55   08.05.2026
Николь Костенко-Лагутина

Сегодня, 8 мая, в Изюмском районе пиротехники будут заниматься разминированием, передают в пресс-службе ХОВА.

«С 13:00 до 14:00 включительно возле населенного пункта Вернополье Изюмского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы», – уточнили в ХОВА.

Ввиду этого жителей призвали не пугаться взрывов – это не «прилеты»,  обезвреживание взрывоопасных предметов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, Харьков, а также 17 населенных пунктов области обстрелял враг. Из-за «прилетов» пострадали десять людей, среди них – трое детей. Об этом 8 мая проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В Харькове пострадали мужчины 60 и 42 лет, женщины 72, 47, 34 лет, две 7-летних девочек и 15-летняя девушка; в с. Братеница Богодуховской громады пострадал 62-летний мужчина; в пос. Старый Салтов получил ранения 54-летний мужчина. Также медики оказали помощь трем людям, которые пострадали 6 мая: 32-летней женщине и 52-летнему мужчине – в г. Изюм, 57-летней женщине – в с. Яремовка Оскольской громады. В результате взрыва неизвестного устройства в с. Осиново Купянской громады получил ранения 53-летний мужчина, уточнил Синегубов.

Читайте также: Такой жары в мае не было с 1967 года: Харьков побил рекорд

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 8 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 8 мая: как прошла ночь
08.05.2026, 08:49
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
Сегодня 8 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 мая 2026: какой праздник и день в истории
08.05.2026, 06:00
Какое оборудование поможет Харькову пережить следующую зиму, сообщил Терехов
Какое оборудование поможет Харькову пережить следующую зиму, сообщил Терехов
07.05.2026, 20:28
Трое детей пострадали из-за обстрелов Харьковщины за сутки – Синегубов
Трое детей пострадали из-за обстрелов Харьковщины за сутки – Синегубов
08.05.2026, 08:46
Сегодня на Изюмщине будут раздаваться взрывы – в ХОВА назвали причину
08.05.2026, 09:55

Новости по теме:

02.05.2026
Новые «прилеты» в Харькове днем 2 мая: есть пострадавшие, удары по АЗС и дому
29.04.2026
Еще серия взрывов в Харькове — «прилеты» у домов и гипермаркета, пострадавший
27.04.2026
Сегодня в Изюмском районе будет громко: запланировано разминирование
25.04.2026
Новости Харькова — главное 25 апреля: удары ночью и утром, 116 лет «скорой»
25.04.2026
Ночные взрывы в Харькове: «прилеты» в двух районах, уничтожена остановка


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня на Изюмщине будут раздаваться взрывы – в ХОВА назвали причину», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 09:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 8 мая, в Изюмском районе пиротехники будут заниматься разминированием, передают в пресс-службе ХОВА.".