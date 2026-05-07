Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, есть пострадавшие
Взрыв в Харькове прозвучал около 10:35. Как оказалось, РФ ударила по Новобаварскому району.
Дополнено в 11:02. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщает, что в результате атаки 70-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Горит частный дом, а в результате еще одного удара по Новобаварскому району загорелся киоск. Тем временем Терехов пишет, что количество пострадавших возросло до двух.
Дополнено в 10:50. «По уточненной информации, повреждены около восьми частных домов, автомобиль и торговый павильон», – передает Терехов.
Мэр Игорь Терехов уточнил: враг атаковал город беспилотником.
«На месте попадания есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется», – написал городской голова.
Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что «Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову. О вражеском ударе проинформировал мэр Игорь Терехов. По информации городского головы, ВС РФ ударили «Шахедом» по Основянскому району Харькову. Последствия атаки уточняются, добавил Игорь Терехов.
Читайте также: Ночью в Киевском районе горел жилой дом (видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, есть пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 11:02;