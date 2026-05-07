Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, есть пострадавшие

Происшествия 11:02   07.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрыв в Харькове прозвучал около 10:35. Как оказалось, РФ ударила по Новобаварскому району.

Дополнено в 11:02. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщает, что в результате атаки 70-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Горит частный дом, а в результате еще одного удара по Новобаварскому району загорелся киоск. Тем временем Терехов пишет, что количество пострадавших возросло до двух.

Дополнено в 10:50. «По уточненной информации, повреждены около восьми частных домов, автомобиль и торговый павильон», – передает Терехов.

Мэр Игорь Терехов уточнил: враг атаковал город беспилотником.

«На месте попадания есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется», – написал городской голова.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что «Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову. О вражеском ударе проинформировал мэр Игорь Терехов. По информации городского головы, ВС РФ ударили «Шахедом» по Основянскому району Харькову. Последствия атаки уточняются, добавил Игорь Терехов.

Читайте также: Ночью в Киевском районе горел жилой дом (видео)

  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 11:02;

