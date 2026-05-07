Ночью в Киевском районе горел жилой дом (видео)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что ночью 7 мая в Харькове загорелся частный дом.

Возгорание возникло в Киевском районе. Ликвидировать пожар удалось около полуночи.

«Огонь охватил крышу, перекрытия и комнаты дома на площади около 200 квадратных метров. К гашению были привлечены шесть отделений ГСЧС. К счастью, пострадавших нет», – добавили в ГСЧС.

Также в ГСЧС проинформировали: в течение минувших суток на Харьковщине было 29 пожаров, семь из них – начались в результате обстрелов РФ. Огонь из-за «прилетов» бушевал в Чугуевском и Изюмском районах области, а также в Новобаварском районе Харькова.