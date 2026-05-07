За сутки СОУ отбили 27 штурмов россиян на Харьковщине

Украина 08:05   07.05.2026
О боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, рассказали утром 7 мая в Генштабе ВСУ. 

На севере от Харькова было 17 боев в районе Волчанска, Старицы и в сторону Липцев, Лимана, Избицкого, Малой Волчьей, Зеленого и Вильчи.

На Купянском направлении враг пытался прорваться десять раз около Куриловки, Песчаного, Новоплатоновки, Боровской Андреевки, Радьковки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 78 авиационных ударов, сбросив 256 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9317 дронов-камикадзе и осуществил 2696 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 67 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Читайте также: «Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 08:05;

