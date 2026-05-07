За сутки СОУ отбили 27 штурмов россиян на Харьковщине
О боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, рассказали утром 7 мая в Генштабе ВСУ.
На севере от Харькова было 17 боев в районе Волчанска, Старицы и в сторону Липцев, Лимана, Избицкого, Малой Волчьей, Зеленого и Вильчи.
На Купянском направлении враг пытался прорваться десять раз около Куриловки, Песчаного, Новоплатоновки, Боровской Андреевки, Радьковки и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 78 авиационных ударов, сбросив 256 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9317 дронов-камикадзе и осуществил 2696 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 67 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
- • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 08:05;