Синегубов сообщает о восьми пострадавших за сутки из-за «прилетов»

Происшествия 08:45   07.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьков, а также 15 населенных пунктов области обстреляли за сутки россияне. Из-за «прилетов» пострадали восемь человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 48- и 52-летние женщины, 49- и 56-летние мужчины; в с. Писаревка Золочевской громады получили ранения 49- и 25-летние мужчины и 48-летняя женщина; в пос. Слатино Дергачевской громады пострадала 53-летняя женщина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • шесть КАБов;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • семь БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • 18 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 08:45;

