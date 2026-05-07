Синегубов сообщает о восьми пострадавших за сутки из-за «прилетов»

Харьков, а также 15 населенных пунктов области обстреляли за сутки россияне. Из-за «прилетов» пострадали восемь человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 48- и 52-летние женщины, 49- и 56-летние мужчины; в с. Писаревка Золочевской громады получили ранения 49- и 25-летние мужчины и 48-летняя женщина; в пос. Слатино Дергачевской громады пострадала 53-летняя женщина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

шесть КАБов;

пять БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

семь БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

18 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

