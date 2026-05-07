Синегубов сообщает о восьми пострадавших за сутки из-за «прилетов»
Харьков, а также 15 населенных пунктов области обстреляли за сутки россияне. Из-за «прилетов» пострадали восемь человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадали 48- и 52-летние женщины, 49- и 56-летние мужчины; в с. Писаревка Золочевской громады получили ранения 49- и 25-летние мужчины и 48-летняя женщина; в пос. Слатино Дергачевской громады пострадала 53-летняя женщина», – передает Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- шесть КАБов;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- семь БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов;
- 18 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки РФ, обстрелы, синегубов, харьковщина;
Если вам интересна новость: «Синегубов сообщает о восьми пострадавших за сутки из-за «прилетов»»
Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 08:45;