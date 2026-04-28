Без пострадавших прошли сутки на Харьковщине, враг выпускал БпЛА

В утренней сводке 28 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли три населенных пункта Харьковской области. В основном, враг бил по региону беспилотниками.

Пострадавших в результате «прилетов» нет, отметил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

четыре КАБа;

БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон.

Разрушения из-за обстрелов зафиксировали лишь в Богодуховском районе. Так, в селе Одноробовка поврежден частный дом и две хозяйственные постройки.