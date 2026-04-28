Без пострадавших прошли сутки на Харьковщине, враг выпускал БпЛА

Происшествия 08:30   28.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В утренней сводке 28 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли три населенных пункта Харьковской области. В основном, враг бил по региону беспилотниками. 

Пострадавших в результате «прилетов» нет, отметил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • четыре КАБа;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон.

Разрушения из-за обстрелов зафиксировали лишь в Богодуховском районе. Так, в селе Одноробовка поврежден частный дом и две хозяйственные постройки.

