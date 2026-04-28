Без пострадавших прошли сутки на Харьковщине, враг выпускал БпЛА
В утренней сводке 28 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли три населенных пункта Харьковской области. В основном, враг бил по региону беспилотниками.
Пострадавших в результате «прилетов» нет, отметил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- четыре КАБа;
- БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон.
Разрушения из-за обстрелов зафиксировали лишь в Богодуховском районе. Так, в селе Одноробовка поврежден частный дом и две хозяйственные постройки.
• Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 08:30;