Угроза «Орешника» и замена ТЭЦ-5 – итоги 12 июня (видео)
Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном пуске «Орешника», Харьков получил миллионы от ЕБРР, появился первый 200-балльник. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 июня.
Россияне расчехлили «Орешник»
Об опасности граждан Украины предупредили Воздушные силы ВСУ. В сообщении защитников сказано: «В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона «Капустин Яр». Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил: «Враг крутится на полигоне Капустин Яр». Тревогу по всей стране из-за угрозы «Орешника» объявляли накануне вечером, однако произошла лишь имитация запуска. В прошлый раз любимая ракета Путина поразила гаражи в Белой Церкви, еще одна упала на оккупированных территориях.
Пережить следующую зиму
Харьков получает средства из разных источников, чтобы восстановить разбитую россиянами систему отопления. Сегодня городской совет поддержал решение привлечь финансирование в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития. Речь идет о 32 млн евро. 15 миллионов – это кредит на 13 лет, 17 млн – инвестиционный грант, то есть их возвращать не придется. Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил: средства ЕБРР направят исключительно на закупку оборудования для «энергетических островов». Это будут когенерационные установки, блочно-модульные котельные и так далее. Мэр рассчитывает, что реализация этого проекта позволит частично заместить поврежденные мощности ТЭЦ-5.
Пожар тушили в центре Харькова
В Киевском районе горело одноэтажное здание. Огонь мог перекинуться на соседние объекты. Пресс-служба ГСЧС Харьковщины сообщила: через час пожар удалось локализовать, обошлось без пострадавших.
Есть первый 200-балльник НМТ на Харьковщине
Это Максим Калашник из Безлюдовки. Он получил 200 баллов по украинской литературе. Об успехе выпускника Безлюдовского лицея сообщил местный поселковый совет. Там отметили: школьника подготовила учительница Татьяна Свинцицкая.
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- Категории: Общество, Оригинально, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: воздушные силы ВСУ, ЕБРР, Игорь Терехов, итоги дня, купянск, новости Харькова, орешник, ТЭЦ-5;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 23:00;