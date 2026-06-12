Угроза «Орешника» и замена ТЭЦ-5 – итоги 12 июня (видео)

Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном пуске «Орешника», Харьков получил миллионы от ЕБРР, появился первый 200-балльник. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 июня.

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Об опасности граждан Украины предупредили Воздушные силы ВСУ. В сообщении защитников сказано: «В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона «Капустин Яр». Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил: «Враг крутится на полигоне Капустин Яр». Тревогу по всей стране из-за угрозы «Орешника» объявляли накануне вечером, однако произошла лишь имитация запуска. В прошлый раз любимая ракета Путина поразила гаражи в Белой Церкви, еще одна упала на оккупированных территориях.

Пережить следующую зиму

Харьков получает средства из разных источников, чтобы восстановить разбитую россиянами систему отопления. Сегодня городской совет поддержал решение привлечь финансирование в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития. Речь идет о 32 млн евро. 15 миллионов – это кредит на 13 лет, 17 млн ​​– инвестиционный грант, то есть их возвращать не придется. Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил: средства ЕБРР направят исключительно на закупку оборудования для «энергетических островов». Это будут когенерационные установки, блочно-модульные котельные и так далее. Мэр рассчитывает, что реализация этого проекта позволит частично заместить поврежденные мощности ТЭЦ-5.

В Киевском районе горело одноэтажное здание. Огонь мог перекинуться на соседние объекты. Пресс-служба ГСЧС Харьковщины сообщила: через час пожар удалось локализовать, обошлось без пострадавших.

Это Максим Калашник из Безлюдовки. Он получил 200 баллов по украинской литературе. Об успехе выпускника Безлюдовского лицея сообщил местный поселковый совет. Там отметили: школьника подготовила учительница Татьяна Свинцицкая.

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