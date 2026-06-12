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Угроза «Орешника» и замена ТЭЦ-5 – итоги 12 июня (видео)

Общество 23:00   12.06.2026
Оксана Горун
Угроза «Орешника» и замена ТЭЦ-5 – итоги 12 июня (видео)

Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном пуске «Орешника», Харьков получил миллионы от ЕБРР, появился первый 200-балльник. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 июня.

Россияне расчехлили «Орешник»

Об опасности граждан Украины предупредили Воздушные силы ВСУ. В сообщении защитников сказано: «В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона «Капустин Яр». Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил: «Враг крутится на полигоне Капустин Яр». Тревогу по всей стране из-за угрозы «Орешника» объявляли накануне вечером, однако произошла лишь имитация запуска. В прошлый раз любимая ракета Путина поразила гаражи в Белой Церкви, еще одна упала на оккупированных территориях.

Пережить следующую зиму

Харьков получает средства из разных источников, чтобы восстановить разбитую россиянами систему отопления. Сегодня городской совет поддержал решение привлечь финансирование в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития. Речь идет о 32 млн евро. 15 миллионов – это кредит на 13 лет, 17 млн ​​– инвестиционный грант, то есть их возвращать не придется. Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил: средства ЕБРР направят исключительно на закупку оборудования для «энергетических островов». Это будут когенерационные установки, блочно-модульные котельные и так далее. Мэр рассчитывает, что реализация этого проекта позволит частично заместить поврежденные мощности ТЭЦ-5.

Пожар тушили в центре Харькова

В Киевском районе горело одноэтажное здание. Огонь мог перекинуться на соседние объекты. Пресс-служба ГСЧС Харьковщины сообщила: через час пожар удалось локализовать, обошлось без пострадавших.

пожар в центре Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Есть первый 200-балльник НМТ на Харьковщине

Это Максим Калашник из Безлюдовки. Он получил 200 баллов по украинской литературе. Об успехе выпускника Безлюдовского лицея сообщил местный поселковый совет. Там отметили: школьника подготовила учительница Татьяна Свинцицкая.

Также МГ Объектив сегодня сообщала о следующем: 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном пуске «Орешника», Харьков получил миллионы от ЕБРР, появился первый 200-балльник. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 июня".