Не игнорировать воздушные тревоги сегодня призывают ВС ВСУ: причина
По данным Воздушных сил ВСУ, в течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона «Капустин Яр».
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.
Относиться внимательно к тревогам советует и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Также подтверждает, что «враг крутится на полигоне Капустин Яр».
Вероятно, речь идет об угрозе удара «Орешником».
Отметим, «Орешник» – это российская баллистическая ракета средней дальности. В «BBC Украина» со ссылкой украинских военных сообщали, что эта ракета может развивать скорость более 12300 км/ч. Она оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Ракета, скорее всего, сложна для перехвата ПВО.
Читайте также: Призывала бить «Орешником» по Киеву: подозревают жительницу Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: воздушная тревога, воздушные силы вс всу, орешник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Не игнорировать воздушные тревоги сегодня призывают ВС ВСУ: причина», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 12:33;