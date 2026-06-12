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Не игнорировать воздушные тревоги сегодня призывают ВС ВСУ: причина

Общество 12:33   12.06.2026
Виктория Яковенко
Не игнорировать воздушные тревоги сегодня призывают ВС ВСУ: причина Фото иллюстративное/ Вадим Беликов

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона «Капустин Яр».

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.

Относиться внимательно к тревогам советует и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Также подтверждает, что «враг крутится на полигоне Капустин Яр».

Вероятно, речь идет об угрозе удара «Орешником».

Отметим, «Орешник» – это российская баллистическая ракета средней дальности. В «BBC Украина» со ссылкой украинских военных сообщали, что эта ракета может развивать скорость более 12300 км/ч. Она оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Ракета, скорее всего, сложна для перехвата ПВО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 12:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Воздушных сил ВСУ, в течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона «Капустин Яр».".