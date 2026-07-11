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Новости Харькова — главное за 11 июля: как прошла ночь

Общество 06:48   11.07.2026
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 11 июля: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:48

Ночью тревогу в Харькове объявляли трижды

Впервые сирена звучала в городе в 00:50. Под Харьковом кружила «Молния», информировали мониторинговые каналы.

Затем тревогу включили в 02:27 — FPV-дрон летел курсом на Русские Тишки.

После 03:00 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ на север Харьковщины.

Отбой раздался в 03:46. Затем тревогу объявили уже утром – в 06:02. В пригороде летали «Шахеды», писали мониторы.

Напомним, определенное техническое решение для защиты Харькова от FPV на оптоволокне разработали и успешно опробовали накануне совместно с военными. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» о мерах по защите от таких дронов. Он подчеркнул, что над подобными вопросами город работает совместно с Силами обороны, поскольку самостоятельно определять места для тех же антидроновых сеток и устанавливать их мэрия не имеет полномочий. Поскольку первые тесты технического решения против FPV на оптоволокне прошли успешно, дальше, по словам Терехова, начинается «определенный процесс». Кроме того, мэр заверил: при наличии возможности в Харькове будут продолжать наращивать и количество обычных железобетонных безопасных остановок.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 06:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".