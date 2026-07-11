Новости Харькова — главное за 11 июля: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:48

Ночью тревогу в Харькове объявляли трижды

Впервые сирена звучала в городе в 00:50. Под Харьковом кружила «Молния», информировали мониторинговые каналы.

Затем тревогу включили в 02:27 — FPV-дрон летел курсом на Русские Тишки.

После 03:00 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ на север Харьковщины.

Отбой раздался в 03:46. Затем тревогу объявили уже утром – в 06:02. В пригороде летали «Шахеды», писали мониторы.

Напомним, определенное техническое решение для защиты Харькова от FPV на оптоволокне разработали и успешно опробовали накануне совместно с военными. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» о мерах по защите от таких дронов. Он подчеркнул, что над подобными вопросами город работает совместно с Силами обороны, поскольку самостоятельно определять места для тех же антидроновых сеток и устанавливать их мэрия не имеет полномочий. Поскольку первые тесты технического решения против FPV на оптоволокне прошли успешно, дальше, по словам Терехова, начинается «определенный процесс». Кроме того, мэр заверил: при наличии возможности в Харькове будут продолжать наращивать и количество обычных железобетонных безопасных остановок.