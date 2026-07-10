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Из соображений безопасности: в Харькове временно закрылся супермаркет METRO

Общество 14:31   10.07.2026
Виктория Яковенко
Из соображений безопасности: в Харькове временно закрылся супермаркет METRO

С сегодняшнего дня, 10 июля, с 13:00 приостанавливает работу в Харькове супермаркет METRO на Аэрокосмическом проспекте.

Об этом сообщили на официальной странице сети в Instagram. Отмечается, что супермаркет временно закрывается по соображениям безопасности. Услуга доставки также не будет работать.

Вернуться к обычному графику обещают уже в понедельник, 13 июля.

METRO в Харькове временно закрылось
Скриншот

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов считает, что из-за целенаправленных атак на АЗС правительство должно принять программу по защите заправок. Он предлагает несколько вариантов – установку модульных укрытий вблизи АЗС и поддержку для заправок, находящихся на прифронтовых территориях (льготное кредитование, страхование военных рисков).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 14:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня, 10 июля, с 13:00 приостанавливает работу в Харькове супермаркет METRO на Аэрокосмическом проспекте.".