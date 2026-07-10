Из соображений безопасности: в Харькове временно закрылся супермаркет METRO

С сегодняшнего дня, 10 июля, с 13:00 приостанавливает работу в Харькове супермаркет METRO на Аэрокосмическом проспекте.

Об этом сообщили на официальной странице сети в Instagram. Отмечается, что супермаркет временно закрывается по соображениям безопасности. Услуга доставки также не будет работать.

Вернуться к обычному графику обещают уже в понедельник, 13 июля.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов считает, что из-за целенаправленных атак на АЗС правительство должно принять программу по защите заправок. Он предлагает несколько вариантов – установку модульных укрытий вблизи АЗС и поддержку для заправок, находящихся на прифронтовых территориях (льготное кредитование, страхование военных рисков).