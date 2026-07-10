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З міркувань безпеки: у Харкові тимчасово зачинився супермаркет METRO

Суспільство 14:31   10.07.2026
Вікторія Яковенко
З міркувань безпеки: у Харкові тимчасово зачинився супермаркет METRO

Відсьогодні, 10 липня, з 13:00 призупиняє роботу в Харкові супермаркет METRO на проспекті Аерокосмічному.

Про це повідомили на офіційній сторінці мережі в інстаграмі. Зазначається, що супермаркет зачиняється тимчасово з міркувань безпеки. Послуга доставки також не працюватиме.

Повернутися до звичного графіка обіцяють вже у понеділок, 13 липня.

METRO в Харькове временно закрылось
Скриншот

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов вважає, що через цілеспрямовані атаки на АЗС уряд має ухвалити програму щодо захисту заправок. Він пропонує кілька варіантів – встановлення модульних укриттів поблизу АЗС та підтримку для заправок, які знаходяться на прифронтових територіях (пільгове кредитування, страхування військових ризиків).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 14:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 10 липня, з 13:00 призупиняє роботу в Харкові супермаркет METRO на проспекті Аерокосмічному.".